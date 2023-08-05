Джикия: «Была сложная игра, у «Рубина» есть хорошие мастера»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги матча 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

— Самое главное, что одержали победу на выезде. Была сложная игра. Эпизод со штрафным? Продолжу настаивать на своем, не буду комментировать судейство. Пересмотрю еще раз момент внимательно. Этот эпизод уже не так детально стоит разбирать, потому что есть победа и настроение хорошее. Согласен, что замены сработали, плюс была хорошая командная работа. Обстановка на трибунах? Играли практически как дома. Было 17 тысяч болельщиков, было видно, что на трибунах сегодня красно-белых гораздо больше, хотя играли в Казани. У «Рубина» есть хорошие мастера, с кем-то уже лично знаком. Всего лишь третий тур, посмотрим, как «Рубин» будет выступать. Рябчук? О трансферах и прочем читаю в выходные. А выходных пока нет.

«Спартак» набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» пока не выиграл ни одного матча в лиге и с 2 очками находится на 10-й строчке.