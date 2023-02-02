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Сегодня, 22:23

Защитник «Спартака» Джикия признался, что команде не хватает Промеса

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что команде не хватает форварда Квинси Промеса.

Промес пропускает тренировочный сбор красно-белых. Руководство клуба разрешило игроку тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

— Как атмосфера в команде без Промеса?

— Писал недавно Промесу. Понятно, что ему тяжело без команды сейчас. Мы на связи, поддерживаем его. Хочется, чтобы он побыстрее присоединился к команде. Потому что сборы — это важный момент в подготовке. Есть и новые футболисты, к которым нужно привыкать. По причинам Квинси пропускает сборы, но повторюсь, он тренируется, проводит хорошую работу. Надеюсь, что скоро соединимся.

— Как его отсутствие ощущается в команде?

— Его отсутствие, конечно, отличается, как и на поле, так и в быту. Поэтому нам его не хватает.

— Он приедет на третий сбор?

— Не могу комментировать, потому что не знаю.

Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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