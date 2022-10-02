Защитник «Спартака» Джикия прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» в чемпионате России

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России.

— Как можете охарактеризовать эту победу над «Нижним»?

— Волевая? Так и было. Проигрывали, собрались, забили два мяча, победили. Важные три очка, идем дальше.

— Как оцените изменения во втором тайме?

— Продолжили так же играть. Знали, что найдем свои моменты. И в принципе нашли.

— Момент, когда «Нижний» попал в перекладину — что это было?

— Одна из нескольких атак соперника, которая могла плохо закончится. Но для нас она закончилась хорошо.

— Что скажете по пенальти Промеса?

— Квинси умеет.

«Спартак» набрал 22 очка и поднялся на четвертую строчку в чемпионате России, «Нижний Новгород» (12 очков) занимает 10-е место.