Джикия — о результативности «Спартака»: «Больше забиваем по сравнению с прошлым сезоном»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил результативность красно-белых в текущем и прошедшем сезонах РПЛ.

«В чем изменение по сравнению с прошлым сезоном? Элементарный ответ — больше забиваем. Я не люблю сравнивать сезоны. Понятно, что в прошлом сезоне было 37 голов и десятое место, а сейчас столько же после 15 туров и второе место. Все еще впереди», — цитирует ТАСС Джикию.

После 15 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Лидирует «Зенит» с 39 очками, на третьем месте располагается ЦСКА — 29 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.