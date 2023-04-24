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24 апреля, 22:44

Джикия — о матче с «Краснодаром»: «Самое главное, что мы выиграли»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

— Что случилось в перерыве?

— Самое главное, что мы выиграли. И если мы разговаривали о чем-то в перерыве, учитывая итоговый результат, значит все правильно сделали.

— Что случилось с Дуарте? Ему было тяжело?

— Эксперты разберут. Сегодня были моменты, где нам всем было тяжело. Поэтому мы все вместе пропускаем, все вместе забиваем. Про фамилии говорить не буду. У нас для этого есть те, кто будут разбирать. У нас будет разбор игры и работа над ошибками.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» находится на 7-м месте с 38 очками.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
3
0
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