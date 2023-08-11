Джикия призвал не говорить о чемпионской игре «Спартака»: «Сегодня прошел всего лишь четвертый тур»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, показали ли красно-белые чемпионскую игру в обороне в матче против «Урала» (2:3) в 4-м туре РПЛ.

До 90-й минуты красно-белые вели со счетом 2:1, после чего пропустили два гола.

«Согласен с тем, что не нужно использовать вот эти слова, потому что сегодня прошел всего лишь четвертый тур. Говорить о каких-то итогах, наверное, не стоит. Что касается игры и прочего, понятное дело, что это старт сезона, и когда такие матчи, как сегодня, происходят, нужно сделать правильные выводы и идти дальше. Мы этим займемся. Уверен в том, что правильно сделаем выводы и постараемся таких ошибок не допускать, как это было сегодня», — сказал Джикия.

Капитан «Спартака» также высказался о пропущенном вратарем красно-белых Ильей Свиновым третьем голе.

«Все, что касается поддержки отдельных игроков — я считаю, что мы забиваем и пропускаем все вместе. Это наш общий пропущенный гол. Его мы тоже разберем», — добавил Джикия.

«Спартак» после четырех туров набрал 9 очков и занимает промежуточное третье место. На втором месте в РПЛ с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в субботу, 12 августа в гостях против «Оренбурга».

В пятом туре «Спартак» на своем поле принимает «Зенит». Встреча пройдет в воскресенье, 20 августа, начало — в 19:30 мск.