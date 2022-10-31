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Сегодня, 11:12

Джикия про то, что следующий домашний матч «Спартака» будет с Fan ID: «Это печально»

Джикия высказался о том, что следующий домашний матч «Спартака» будет с Fan ID
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал «СЭ» то, что следующий домашний матч команды пройдет с Fan ID.

— Следующий домашний матч «Спартака» будет с FanID? Это печально, — сказал Джикия «СЭ».

«Спартак» следующий домашний матч проведет 5 марта. Команда примет на своей арене «Урал» в 18-м туре РПЛ.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионате России, имея на счету 32 очка.

С нового сезона РПЛ систему Fan ID ввели на пяти стадионах страны: в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи и Нижнем Новгороде. До конца года планируется оснастить соответствующим оборудованием остальные арены клубов премьер-лиги.

Георгий Джикия
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
ФК Спартак (Москва)
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