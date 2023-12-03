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Сегодня, 22:10

Джикия — о положении в «Спартаке»: «Я давно восстановился. Игровая практика? Мне некогда обижаться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию со своими игровым временем в команде.

— Давно не видели вас на поле. Была травма, но все же. Понимаете, почему не играете?

— Я давно восстановился и тренируюсь, и доказываю свою состоятельность.

— Так почему же не играете?

— Потому что играют другие футболисты. Тренер предпочитает их.

— Зиньковский рассказывал, что Абаскаль часто проводит беседы с футболистами. У вас был личный разговор насчет вашего игрового времени, общего положения в команде?

— Я с такими разговорами к тренеру не подхожу.

— И он не стал вам ничего объяснять?

— Повторюсь. Я с такими вопросами к тренеру не подхожу. У нас есть беседы, но я никогда не подходил и не спрашивал.

— Внутри обиды нет?

— Мне некогда обижаться.

— Что нужно исправить?

— Мне нужно тренироваться и работать, что я и делаю.

Нападающий &laquo;Ахмата&raquo; Светослав Ковачев в&nbsp;атаке в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Спартак» проиграл одной из худших команд лиги. Абаскаль повелся на провокацию и получил красную

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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