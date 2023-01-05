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Сегодня, 12:45

Джикия не считает Промеса легионером: «Он реально любит эту страну»

Джикия не считает Промеса легионером
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос, воспринимает ли нападающего команды Квинси Промеса за легионера.

«Думаю, уже нет. Он приезжал к нам в медиакоманду, играл и говорил, что свой — наш братуха! Если честно, это уже давно так. Даже когда он уходил из «Спартака», чувствовалось, что он реально любит эту страну. Были футболисты, которые приезжали, целовали ромб, говорили красивые слова, а потом чуть что — уезжали домой...», — сказал Джикия.

Также Джикия высказался о судебном деле Промеса в Нидерландах.

«Для него лично это тяжелый момент. Считаю, если Квинси здесь, показывает такой футбол, помогает «Спартаку» — то он нужен здесь. Что касается личных вещей, то мы всегда ему поможем, если сможем. Невызов в сборную? Мы это не обсуждали. Я такие вопросы не люблю задавать. Понятно, что он проводит очень хороший сезон. Как минимум, он должен был быть в составе сборной. Но команду собираю не я», — добавил Джикия.

В июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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