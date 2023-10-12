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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил «СЭ» на вопрос о своем восстановлении после травмы.
3 октября стало известно, что у 22-летнего россиянина выявлено повреждение боковой связки колена.
Футболист посетил «ВТБ Арену», на которой сегодня, 12 октября, пройдет товарищеский матч Россия — Камерун (начало — в 19.00 мск).
— Как ваше самочувствие?
— Not bad (англ. «неплохо». — Прим. «СЭ»).
— Тренировались ли в общей группе?
— Вот, на футбол пришел.
В сезоне-2023/24 Хлусевич забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак» во всех турнирах.