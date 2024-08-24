Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос о возможном пенальти в матче с «Зенитом»

Сегодня, 20:31
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.
— Ты всю жизнь играешь в футбол. На тебе был пенальти?
— Не знаю. Не могу сказать на сто процентов. Послушаю, что скажут эксперты и сделаю выводы.
— В целом, если не брать этот момент, у тебя остались вопросы по игре?
— Не люблю комментировать судейство. Всегда судят по-разному. Все ошибаются.
— Твой выход по поле был экстренным.
— Возможно, да.
— Что случилось с Олегом Рябчуком?
— Пока не могу сказать, — сказал Хлусевич.
«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.
В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».