Защитник «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос о возможном пенальти в матче с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопросы после ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Ты всю жизнь играешь в футбол. На тебе был пенальти?

— Не знаю. Не могу сказать на сто процентов. Послушаю, что скажут эксперты и сделаю выводы.

— В целом, если не брать этот момент, у тебя остались вопросы по игре?

— Не люблю комментировать судейство. Всегда судят по-разному. Все ошибаются.

— Твой выход по поле был экстренным.

— Возможно, да.

— Что случилось с Олегом Рябчуком?

— Пока не могу сказать, — сказал Хлусевич.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».