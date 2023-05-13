Сегодня, 17:04
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 27-го тура РПЛ против «Химок» (1:1).
— Поделитесь эмоциями от сегодняшней встречи?
— «Спартак» потерял два очка.
— Чего не хватило?
— Реализации. Не забивали свои моменты просто.
— Момент с удалением как обсуждали?
— Я только сейчас его посмотрел. Увидел, что не было фола на желтую карточку точно. Но желтую карточку ВАР не отменяет, поэтому когда показано, уже показано.
— Был ли фол вообще?
— Да. Не мне судить наших рефери. Есть много других людей для этого.
— В чем ты видишь причину падения уровня судейства?
— Это вы так видите, что упал уровень судейства. Я не могу об этом говорить.
— Нет ощущения, что этот матч стал трагичным в борьбе за второе место?
— Еще все впереди. Впереди игра с ЦСКА в любом случае.
— Есть ощущение, что вы сможете поправить положение?
— Я думаю, да.