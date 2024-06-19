Защитник «Спартака» Хлусевич — об отпуске: «Советую людям съездить в Крым»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич посоветовал болельщикам съездить в Крым.

— Отпуск по классике в Крыму проводили?

— Как можно отпуск проводить где-то еще? Конечно, в Крыму

— Объясните, почему людям стоит отдыхать в Крыму? Есть совет, что можно посмотреть?

— В Крыму безумно много красивых мест. Сам еще не успел все посетить, не так много времени в отпуске. Советую людям съездить в Крым! Желательно на машине, чтобы посетить как можно больше мест.