Сегодня, 11:32
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич посоветовал болельщикам съездить в Крым.
— Отпуск по классике в Крыму проводили?
— Как можно отпуск проводить где-то еще? Конечно, в Крыму
— Объясните, почему людям стоит отдыхать в Крыму? Есть совет, что можно посмотреть?
— В Крыму безумно много красивых мест. Сам еще не успел все посетить, не так много времени в отпуске. Советую людям съездить в Крым! Желательно на машине, чтобы посетить как можно больше мест.
В сезоне-2023/24 Хлусевич отыграл 34 матча за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.