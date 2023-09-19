Хлусевич о критике: «Зачем забивать себе голову мнением не футбольных людей?»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал, как относится к критике в свой адрес.

«На мой взгляд, надо работать на тренировках, а не читать разные мнения. Тем более, что они не всегда исходят от тех, кто разбирается в футболе. Ну и зачем я буду забивать себе голову мнением не футбольных людей? Смысла нет. Не знаю даже, о ком ты говоришь. Если им нравится этим заниматься, если у них предвзятое отношение — молодцы, пускай продолжают», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний защитник провел на поле 9 матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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