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Сегодня, 15:55

Защитник «Спартака» Хлусевич: «Было предложение от «Болоньи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич в интервью «СЭ» рассказал о предложении из Италии.

«Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи», — сказал Хлусевич «СЭ».

В текущем сезоне 22-летний Хлусевич провел на поле 9 матчей, в которых сумел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Полностью интервью Хлусевича читайте на сайте «СЭ»

Даниил Хлусевич
ФК Болонья
ФК Спартак (Москва)
0
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23.09 14:00
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 - : -
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