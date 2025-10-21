Ву не пугало отсутствие еврокубков при переходе в «Спартак»: «Буду прогрессировать здесь»

21 октября, 11:25
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал «СЭ» о причине перехода в московский клуб.
— В России нет еврокубков, почему ты перешел в «Спартак»?
— Я разговаривал со спортивным директором (Франсисом Кахигао, — прим. «СЭ»), он выразил желание, чтобы я пришел. Он показал мне проект, я был очень заинтересован в нем. Думаю, что буду прогрессировать здесь.
— Ты ранее говорил о сложности адаптации, насколько было тяжело переезжать из Франции в Россию, в особенности учитывая политический аспект?
— Нет, это было не очень сложно, все прошло быстро, с того момента, как я дал добро на подписание, все быстро завершилось, я прошел медицинский осмотр в Барселоне и приехал после международной паузы.
— Почему в Барселоне?
— Я не знаю, мне так сказали, возможно, потому что у меня было не очень много времени: поехать в Россию, а потом в Камерун.
— Плюс нет прямых рейсов.
— Можно летать через Стамбул или через Дубай.
— Это не тяготит?
— Нет, я приехал сюда играть в футбол, и все. Для меня самое главное — играть в футбол, и здесь я чувствую себя как дома, так что никаких проблем.
24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».
