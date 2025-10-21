Защитник «Спартака» Ву: «Москва — отличный и современный город»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о своей адаптации в Москве.

«Мне очень понравилась Москва. Это отличный и современный город. Для меня даже было немного непривычно оказаться в таком огромном мегаполисе! Но супер, что здесь есть много всего, много чем можно позаниматься в свободное время. Я правда счастлив быть здесь», — приводит слова Ву Legalbet.ru.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Он провел за красно-белых 2 матча в РПЛ и 2 матча в FONBET Кубке России.