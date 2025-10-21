21 октября, 14:52
Защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал о своей адаптации в Москве.
«Мне очень понравилась Москва. Это отличный и современный город. Для меня даже было немного непривычно оказаться в таком огромном мегаполисе! Но супер, что здесь есть много всего, много чем можно позаниматься в свободное время. Я правда счастлив быть здесь», — приводит слова Ву Legalbet.ru.
24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Он провел за красно-белых 2 матча в РПЛ и 2 матча в FONBET Кубке России.
ANTI BOMG
Естественно! Лушчий город Земли! "Ты никогда не бывал в нашем городе светлом, Над вечерней рекой не мечтал до зари, С друзьями ты не бродил по широким проспектам, Значит, ты не видал лучший город Земли! Песня плывёт, Сердце поёт - Эти слова О тебе, Москва!..."
Артемон Доберманов
Соответствуйте,месье Ву
