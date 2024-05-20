Литвинов: «Джикия для меня как старший брат. Наставник, капитан, лидер»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана красно-белых Георгия Джикии из команды.

«Тронуло сердце. Георгий — наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат. Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем. Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», — сказал Литвинов «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Футболист защищает цвета красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе со столичной командой игрок стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.