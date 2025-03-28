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28 марта, 01:45

Защитник «Спартака» Литвинов: «Очень жду, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки. Его никто больше не перегонит!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Daniel Kucin Jr.-Imagn Images, USA Today Sports
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от погони нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Очень жду, когда он побьет рекорд. Это будет огромная победа не только для него, но и для всей страны. Русский хоккеист устанавливает вечный рекорд в НХЛ! Его же реально больше никто не перегонит», — сказал Литвинов «СЭ».

В текущем сезоне на счету российского форварда 36 голов и 24 результативные передачи в 55 встречах. Овечкину осталось забросить шесть шайб, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. В ночь на среду 39-летний капитан «Кэпиталз» забросил шайбу в выездном матче с «Виннипегом» (2:3 ОТ).

Руслан Литвинов.«Большая часть России хочет, чтобы «Спартак» стал чемпионом!» Литвинов — о Станковиче, Соболеве и деревне

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Александр Овечкин
Руслан Литвинов
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ФК Спартак (Москва)
ХК Вашингтон Кэпиталз
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