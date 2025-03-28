Защитник «Спартака» Литвинов: «Не могу променять отдых в деревне на Мальдивы! В мире нет места лучше, чем Шапкино»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал, почему предпочитает отдыхать в деревне, а не в пятизвездочных отелях.

— Ты как-то рассказывал, что обожаешь отдыхать в деревне Шапкино. Откуда такое стремление выбраться из мегаполиса?

— Шапкино для меня — райское место! Люди, живущие в городе, не понимают всю прелесть деревни. Я вот родился в Воронеже, но все детство провел за городом. Родители увозили меня туда на несколько месяцев. И я всегда ждал лета не для того, чтобы сходить с друзьями в кино, а чтобы уехать в деревню. Хотелось окунуться в эту беззаботную жизнь с лесами и полями. Я влюблен в Шапкино. В мире нет места лучше.

— Девушку в Шапкино берешь с собой?

— Конечно, она тоже из деревни. Нормально к этому относится. У нас вообще в семье сложилось мнение: без деревни лета не может быть! Вот зачем нам летом море? В деревне есть речка, баня.

Опять же, в первую неделю отпуска можно особо не следить за питанием... И вот представь: просыпаешься, выходишь завтракать на улицу — а у тебя стопка блинчиков, пирожки, чай. И тишина. Такого нет ни в одном пятизвездочном отеле! Не могу деревню променять на Мальдивы.

В текущем сезоне 23-летний Литвинов провел 23 матча за «Спартак» во всех турнирах, в которых не отличился результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.