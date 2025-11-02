Литвинов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Еще много игр впереди. Любая команда может быть претендентом»

2 ноября, 23:05
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своем состоянии после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ и оценил шансы красно-белых на борьбу за титул.
— Что по здоровью?
— Небольшое сотрясение, видимо. Чуть повело даже.
— «Спартак» все еще считается претендентом на чемпионство?
— Еще много игр впереди. Любая команда может быть претендентом на чемпионство.
— Вы уже в четвертый раз уходите с поля с фингалом...
— Классика. Сейчас повезло, что просто сечка.
«Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 22 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.
Kiril1Yrich
литвинов вы можете если только балтику обогнать и то, вряд ли
03.11.2025
hardoviy
Руслан, ну что ты несёшь? Ты веришь в то, что говоришь? Проспали дебют. Наше место 5-6
03.11.2025
FAB2856
А чего ты не всех "великих" назвал? Есть ещё два "величайших": Глушенков с Батраковым...))
03.11.2025
mate
К чемпионству среди себеподобных игроков можно дорасти. Чемпионом среди Кордобы, Сперцяна, Облякова, Акинфеева, Барриоса, Мостового никогда.
03.11.2025
Туборг
Совсем недалёкий, как и 99% красно-белого глорья...
03.11.2025
EPS54
Вы уже чемпионы. Учитесь у женского Спартака!
03.11.2025
555 555
Шансы есть,только не у вас. Вы лузеры.
02.11.2025