Литвинов о шансах «Спартака» на чемпионство: «Еще много игр впереди. Любая команда может быть претендентом»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своем состоянии после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура РПЛ и оценил шансы красно-белых на борьбу за титул.

— Что по здоровью?

— Небольшое сотрясение, видимо. Чуть повело даже.

— «Спартак» все еще считается претендентом на чемпионство?

— Еще много игр впереди. Любая команда может быть претендентом на чемпионство.

— Вы уже в четвертый раз уходите с поля с фингалом...

— Классика. Сейчас повезло, что просто сечка.

«Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ с 22 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 10 очков.