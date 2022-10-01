Защитник «Спартака» Литвинов считает, что у зенитовских бразильцев можно поучиться спокойствию и работе с мячом

1 октября, 17:29
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал перестроения в обороне команды.
«Это не зависит от турнира. Перед каждым матчем тренерский штаб разбирает соперника и перед «Зенитом» в Кубке решили, что надо играть в три центральных защитника. Играл самого центрального защитника, — то же самое, что в опорной зоне, не смещался на фланг. И когда во втором тайме перешел в опорную зону, ничего особо не поменялось», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.
Также он рассказал, чему можно поучиться у зенитовских бразильцев.
«Спокойствию и работе с мячом. Как они двигают мяч вперед. Для игрока в центре главное качество — как двигать мяч», — добавил 21-летний защитник.
После 10 туров РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» занимает пятое место с 19 очками. В Кубке России красно-белые набрали 9 очков и возглавляют таблицу своей группы.
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