Защитник «Спартака» Литвинов считает, что у зенитовских бразильцев можно поучиться спокойствию и работе с мячом

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал перестроения в обороне команды.

«Это не зависит от турнира. Перед каждым матчем тренерский штаб разбирает соперника и перед «Зенитом» в Кубке решили, что надо играть в три центральных защитника. Играл самого центрального защитника, — то же самое, что в опорной зоне, не смещался на фланг. И когда во втором тайме перешел в опорную зону, ничего особо не поменялось», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

Также он рассказал, чему можно поучиться у зенитовских бразильцев.

«Спокойствию и работе с мячом. Как они двигают мяч вперед. Для игрока в центре главное качество — как двигать мяч», — добавил 21-летний защитник.

После 10 туров РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» занимает пятое место с 19 очками. В Кубке России красно-белые набрали 9 очков и возглавляют таблицу своей группы.