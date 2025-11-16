Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что не знает, попрощалась ли команда со Станковичем

Сегодня, 11:00
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов ответил «СЭ» на вопрос об отставке главного тренера Деяна Станковича.
— С какими мыслями будешь возвращаться из сборной? Что у тебя сейчас в голове?
— Сейчас надо быстрее перестраиваться и готовиться к дерби.
— Правда, что не попрощались с тренером?
— Я не знаю, я был со сборной в Новогорске. Откуда я знаю?
Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.
В сезоне-2024/25 «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестой строчке с 25 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.
S_Malu
Это СЭ поиздевался над игроком , дебилы,бл...(с)
16.11.2025
hattabysh
Наши журналисты самые не информированные в мире. Не читали разве, что Станкович в Сербии был, когда решение принимали. Прощаться с командой приедет позже.
16.11.2025
ровнов
Корреспонденты СЭ та ещё шобла.
16.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Медиарасты.
16.11.2025
AnTaras
Семья, что тут скажешь:grinning:
16.11.2025