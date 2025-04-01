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1 апреля, 23:12

Мангаш: «Моя карьера в «Спартаке» складывается не так, как я рассчитывал»

Рикарду Мангаш.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш заявил, что недоволен тем, как складывается его карьера в российском клубе.

«Пока это не то, на что я рассчитывал. Когда ты решаешь сменить клуб на таком этапе карьеры, то рассчитываешь на прогресс, чтобы показывать прежний уровень или даже стать сильнее. Продолжаю ли я играть на позиции крайнего защитника? Когда я выходил на поле чаще, меня иногда ставили левым полузащитником. В первом матче я даже был вингером. Обычно я выхожу крайним защитником, но получаю не так много минут.

«Спартак» — самый большой клуб в России. Переход в эту команду — амбициозный шаг, мы сейчас боремся за титул. Это то, чего я всегда хотел. Это тот шаг, который я хотел сделать. Не важно, к лучшему он или нет... На сегодняшний день — нет. Но жизнь учит нас, и я получаю очень большой опыт», — сказал Мангаш в интервью изданию Maisfutebol.

Мангаш перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 27-летний португалец принял участие в 15 матчах красно-белых и забил 1 гол.

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рикарду Мангаш
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