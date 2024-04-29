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Сегодня, 15:00

Защитник «Спартака» Маслов назвал лучший город Земли: «Там очень чисто, аккуратно»

Защитник «Спартака» Маслов назвал лучший город Земли
Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал «СЭ», какой город считает лучшим.

«Лучший город Земли? Тюмень, сто процентов. Там очень чисто, аккуратно, были прекрасные дороги! Прекрасная набережная, четырехуровневая. Последний раз в Тюмени был на Новый год, ездил к родителям. Когда возвращаешься, всегда приятно пройтись по тем местам, где был ребенком, школьником», — сказал Маслов «СЭ».

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.

Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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