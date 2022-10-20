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Сегодня, 10:46

Маслов — о дерби с ЦСКА: «Мы все-таки должны уметь переваривать эмоции»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал «СЭ», утихли ли эмоции после матча 13-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

— Утихли ли эмоции после матча с ЦСКА?

— Конечно, эмоции после дерби с ЦСКА уже подутихли. Мы все-таки должны уметь это переваривать, потому что в этом деле мы должны быть профессионалами, должны забывать и идти от игры к игре. Не важно, что было до. «Факел» — хороший соперник, воронежцы играли у себя дома. Это абсолютно другая команда, болельщики всегда гонят вперед. Проблем с недонастроем на матч не было.

В среду, 19 октября, «Спартак» обыграл «Факел» (2:1) в матче 4-го тура групповой стадии Кубка России.

Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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