Маслов: «Бонгонда — тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как проходит адаптация новичка красно-белых Тео Бонгонды.

«Тео молодец, у него хороший старт в РПЛ. Но надо, чтобы он продолжал играть так дальше. Мы будем его поддерживать, мы рады его дебюту. Как его приняла команда? Все классно. У нас позитивные ребята в команде. Он легко влился в коллектив, никаких проблем не было.

Тео скромный парень сам по себе. Но он готов всегда поддержать любой диалог. Только Бонгонда, скорее, тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его. Конечно, за пределом поля русские, может, больше общаются с соотечественниками, а иностранцы со своими. Но в раздевалке все держатся вместе, общаются друг с другом, и нельзя сказать, что кто-то общается меньше, а кто-то больше», — приводит Metaratings слова Маслова.

Бонгонда перешел в «Спартак» 12 июля 2023 года. На счету 27-летнего конголезца 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах за красно-белых.