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Защитник «Спартака» Маслов: «Мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал, что думает об аудитории матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2).

«По сравнению с тем, что мы видели раньше, до Fan ID, когда приходили наши фанаты — это плачевно. Фанатов хватало, чтобы завести весь стадион», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

Также он ответил на вопрос о мотивации в отсутствие еврокубков.

«В любом случае быть чемпионом России — это престижно. Да, мы не попадаем в еврокубки, но нельзя называть РПЛ чем-то пустым. Без Лиги чемпионов неприятно, но это жизнь», — добавил футболист.

После этой встречи московский клуб с 37 очками остался на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-maslov-my-ne-popadaem-v-evrokubki-no-nel-zya-nazy-vat-rpl-chem-to-pusty-m/
Павел Маслов
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