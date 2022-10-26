Защитник «Спартака» Маслов рассказал о периоде восстановления после тяжелых травм

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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о периоде восстановления после тяжелых травм.
Из-за проблем с сухожилиями обеих четырехглавых мышц он пропустил 447 дней — футболист не появлялся на поле с 10 мая 2021 по 31 июля 2022 года.
«Было тяжело, и, когда опускались мои руки, их поддерживали родственники, чтобы они не опустились полностью. Спасибо моим родственникам и девушке, именно их поддержка помогла мне не упасть в эмоциональном плане. Как поддерживала девушка? Ее присутствие, поведение и какие-то мимолетные действия помогали мне сохранять веру», — приводит Sport24 слова Маслова.
В сезоне-2022/23 Маслов забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 10 матчах за «Спартак».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования