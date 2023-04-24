Сегодня, 22:23
Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о травме полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса в матче 24-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:3.
— Как вы видели момент с травмой игрока «Краснодара»?
— Сначала был обычный игровой контакт. Мы продолжили играть. Потом услышал какой-то шум. Поворачиваю голову, а там он лежит без сознания. Хорошо, что Георгий быстро сориентировался и начал оказывать помощь.
— Он был без сознания? С трибун не было видно.
— Хорошо, что не было видно.
— Вас учат оказывать первую помощь?
— Да обычно тренеры, капитан, футболисты, кто имеет желание, проходят специальные курсы, как оказать первую помощь при ударах в голову и так далее.
— Вы проходили эти курсы?
— Да.
— То есть смогли бы оказать первую помощь?
— Да.