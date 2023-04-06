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Судейство

Сегодня, 18:39

Маслов о встрече представителей «Спартака» с судейским корпусом: «Если другие клубы захотят, могут точно так же встретиться»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» высказался о встрече руководства красно-белых с представителями судейского корпуса.

«Я абсолютно об этом не осведомлен. Первый раз об этом слышу. Так решило руководство клуба. Мне кажется, если другие клубы захотят, они могут точно так же встретиться с судейским корпусом. Рассуждать об этом — не моя прерогатива», — сказал Маслов «СЭ» после матча с «Ахматом» (0:0).

О встрече представителей «Спартака» и судейского корпуса РФС сообщалось 17 марта. На встрече присутствовали главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль со своими помощниками, гендиректор клуба Евгений Мележиков, глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

Павел Маслов
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ФК Спартак (Москва)
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