Защитник «Спартака» Маслов заявил, что хочет играть в АПЛ

Защитник «Спартака» Павел Маслов заявил, что хочет в будущем выступать в английской премьер-лиге.

«Травма? Тяжело проходило восстановление. Сейчас привыкаю к новому телу, на данный момент я не совсем близок к идеальным кондициям, набираю форму. Думаю, я пока готов на 85 процентов только. Достичь больших высот — хочу играть в АПЛ. Это мечта, к которой я иду. Суждено или нет — другой вопрос», — приводит «РБ Спорт» слова Маслова.

В сезоне-2022/23 Маслов принял участие в 5 матчах «Спартака» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего россиянина в 1 миллион евро.