Чернов: «Планирую вернуться на поле через месяц»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.

«Процесс восстановления хорошо проходит. Ногу разрабатываю. Надеюсь, что в ближайшее время сниму все эти фиксаторы, приступлю к работе на поле.

Когда планирую вернуться на поле в матчах? Планирую через месяц. Хотел уже сегодня, но не от меня зависит. Надо, чтобы все зажило», — цитирует Чернова «РБ Спорт».

2 сентября у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Сообщалось, что защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца.