Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:46

Защитник «Спартака» Чернов — о ничьей с «Пари НН»: «За владение мячом никто очки не дает»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Почему сегодня не получилось вскрыть оборону «Пари НН»?

— Не знаю, мы достаточно хорошо играли в целом, в атаке моменты создавали, где-то не везло, где-то защитник соперника мяч с ленточки выносит, такие моменты 50 на 50. Надеюсь, что в следующем матче нам повезет.

— Как вы думаете, «Спартак» заслужил сегодня победу?

— По созданным моментам, по владению мячом. Конечно, за владение никто очки не дает, но в целом мы полностью контролировали игру, поэтому у наших ворот было спокойно.

— Был ли пенальти в ворота «Пари НН» в эпизоде с вашим участием?

— Мне кажется, что да. Хотя я не фанат лежать и что-то долго выпрашивать, но я прямо акцентировано почувствовал, что удар был. Плюс-минус, как в хоккее бывает. Поэтому просил пенальти.

— Болевые ощущения не позволяли подняться раньше?

— Да нет, я думаю, был чистый пенальти, поэтому я потом проверил, есть ли у меня там что-то, я посмотрел, кровь была. Не знаю, что за человек там сидит, смотрит за всем этим, которому камеру дали. Уже вторую игру так. С ЦСКА ничего не видели, сейчас ничего не увидели, — сказал Чернов.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Никита Чернов
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Лыжники Непряева и Терентьев ждут ребенка
«Спартак» сыграл вничью с «Пари НН» в матче 27-го тура РПЛ
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Джикия снова в запасе, Угальде опять не забивает, команда Абаскаля вернулась? Что случилось в матче «Пари НН» - «Спартак»
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
Такой борьбы за золото в РПЛ не было давно. Давайте насладимся концовкой!
«Они не хотели нам забивать и даже не смотрели на ворота! Я их понимаю». Пресс-конференция Слишковича и Илича
Илич — о стиле «Пари НН»: «Любой тренер хочет играть в атакующий футбол, но нужно время»
Гоцук: «Судейство в игре со «Спартаком»? Хорошее»
Стаматов — о спасении в матче со «Спартаком»: «Чистая интуиция»
Илич: «Спартак» — одна из сильнейших команд России. Ценю, что мы добыли ничью»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Илич — о стиле «Пари НН»: «Любой тренер хочет играть в атакующий футбол, но нужно время»

Чернов — о работе со Слишковичем: «Всем ребятам нравятся тренировки и настроение в команде»