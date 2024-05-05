Защитник «Спартака» Чернов — о ничьей с «Пари НН»: «За владение мячом никто очки не дает»

Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Почему сегодня не получилось вскрыть оборону «Пари НН»?

— Не знаю, мы достаточно хорошо играли в целом, в атаке моменты создавали, где-то не везло, где-то защитник соперника мяч с ленточки выносит, такие моменты 50 на 50. Надеюсь, что в следующем матче нам повезет.

— Как вы думаете, «Спартак» заслужил сегодня победу?

— По созданным моментам, по владению мячом. Конечно, за владение никто очки не дает, но в целом мы полностью контролировали игру, поэтому у наших ворот было спокойно.

— Был ли пенальти в ворота «Пари НН» в эпизоде с вашим участием?

— Мне кажется, что да. Хотя я не фанат лежать и что-то долго выпрашивать, но я прямо акцентировано почувствовал, что удар был. Плюс-минус, как в хоккее бывает. Поэтому просил пенальти.

— Болевые ощущения не позволяли подняться раньше?

— Да нет, я думаю, был чистый пенальти, поэтому я потом проверил, есть ли у меня там что-то, я посмотрел, кровь была. Не знаю, что за человек там сидит, смотрит за всем этим, которому камеру дали. Уже вторую игру так. С ЦСКА ничего не видели, сейчас ничего не увидели, — сказал Чернов.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».