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Сегодня, 11:35

Чернов оценил переход Пиняева в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» высказался о переходе полузащитника Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Перед игрой немного пообщались с ребятами из «Крыльев», после пожали руки. Переход Пиняева в «Локомотив» — его выбор. Если он посчитал, что готов конкурировать в таком сильном клубе, я только за», — сказал Чернов «СЭ».

«Локомотив» объявил о трансфере Пиняева 28 декабря 2022 года. 18-летний россиянин подписал контракт с московским клубом на 4 года, он будет выступать за команду под 19-м номером.

Никита Чернов
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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