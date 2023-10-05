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Сегодня, 11:02

Чернов: «Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала «Крылья» обыграть»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Никита Чернов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о шансах команды на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Матч в Самаре — ужасный. Хотелось бы демонстрировать другую игру. Как будто там была заметная разница и в классе, и в настрое. Нам нужно исправлять ситуацию. Пару побед, и все будет хорошо. Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство? Не хочу говорить об этом чемпионстве. Нам бы сначала обыграть «Крылья». Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим», — сказал Чернов «СЭ».

Также Чернов прокомментировал успешные результаты «Крыльев Советов» в чемпионате России.

«У «Крыльев» хорошая поставленная игра, хороший тренер и подбор футболистов. Оттуда взяли в сборную три человека, а у нас два. Значит, они молодцы на данном отрезке», — сказал Чернов «СЭ».

В матче 10-го тура самарцы разгромили москвичей со счетом 4:0.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 16 очков.

Самарская команда занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России с 21 очком после 10 туров. Лидером является «Краснодар», набравший 24 очка.

Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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