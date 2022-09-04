Никита Чернов: «Приятно, что Чалов поддерживает меня»

4 сентября, 23:35
Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.
— Федя Чалов сказал, что во время матча «Спартака» будет поддерживать только тебя. Он сказал что-то перед игрой?
— Ничего не написал. Приятно, что Федя поддерживает меня.
— Ловрен провоцировал Промеса. Он грязный игрок?
— Нет. Защитники всегда так действуют против нападающих, а нападающие грубо играют против защитников. Это футбол, главное без грубостей.
— А как оценишь эпизод с Барриосом, когда он сам себя ударил рукой Зобнина?
— Не видел этот эпизод.
— Как тебе такие выходки?
— Каждый играет так, как умеет. Латиноамериканские ребята часто играют так.
— Мостовой сказал, что «Зенит» будет долго побеждать «Спартак».
— Хочется прервать эту серию побыстрее. Я в курсе, что «Спартак» не побеждает пять лет.