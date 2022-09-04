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4 сентября, 23:35

Никита Чернов: «Приятно, что Чалов поддерживает меня»

Антон Иванов
,  
Микеле Антонов

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился эмоциями после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 8-го тура РПЛ.

— Федя Чалов сказал, что во время матча «Спартака» будет поддерживать только тебя. Он сказал что-то перед игрой?

— Ничего не написал. Приятно, что Федя поддерживает меня.

— Ловрен провоцировал Промеса. Он грязный игрок?

— Нет. Защитники всегда так действуют против нападающих, а нападающие грубо играют против защитников. Это футбол, главное без грубостей.

— А как оценишь эпизод с Барриосом, когда он сам себя ударил рукой Зобнина?

— Не видел этот эпизод.

— Как тебе такие выходки?

— Каждый играет так, как умеет. Латиноамериканские ребята часто играют так.

— Мостовой сказал, что «Зенит» будет долго побеждать «Спартак».

— Хочется прервать эту серию побыстрее. Я в курсе, что «Спартак» не побеждает пять лет.

Никита Чернов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
2
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