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Чернов: «Игра была под контролем «Спартака» 70 минут, могли забивать «Торпедо» штук пять»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал игру команды в матче 23-го тура РПЛ с «Торпедо» (2:1).

— Показалось, что после 70 минуты «Спартак» играл не в свою игру.

— Наверное, удаление было. Было тяжело, соперник хорошо играл, подавил. Нужно было им все-таки атаковать, подавить. И мы в какой-то степени охраняли счет.

— Нужно ли было «Спартаку» сохранять счет, хотя игра давалась?

— Понятно, что игра давалась, когда играли 11 на 11. Потом стало меньше свободного пространства. Стали от этого проще играть. Рисунок игры изменился.

— Чувовалось ли в конце давление?

— Конечно, чувствовалось, когда вдевятером играешь. Конечно, волнение, когда 2:1. Игра была под нашим контролем 70 минут, толком не давали им создать, могли сами забивать штук пять. В итоге могли сыграть вничью.

— Удаление — это случайность или результат активности «Торпедо»?

— Это совокупность факторов. Где-то мы могли получше сыграть. Глупые фолы были. Не хотелось бы говорить об этом. Тренер нам все расскажет. Самое главное — выиграли и идем дальше.

Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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