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30 марта, 21:48

Защитник «Спартака» Чернов: «Урал» немного неприятная для нас команда»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал ничью с «Уралом» (0:0) в матче 22-го тура РПЛ.

«Урал» немного неприятная для нас команда. Играет в свой футбол с помощью длинных передач, убивает много времени, кто-то где-то упадет. Конечно, это не оправдание, но это все равно мешает показать свои качества», — сказал Чернов.

«Спартак» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые опередили «Локомотив» (32 очка и 6-е место), у которого остается один матч в запасе.

Никита Чернов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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