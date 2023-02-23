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Сегодня, 11:20

Чернов заявил, что Промес набрал отличную форму: «Не ощущается, что его не было на сборах»

Никита Чернов рассказал, что Промес набрал отличную форму
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» высказался об игре нападающего Квинси Промеса, который пропустил тренировочные сборы команды по личным причинам.

«Не ощущается, что его не было с нами на сборах. Он тренировался с нами в Москве. Видно, что Квинси находится в отличной форме. Особой разницы не было — что до сборов, что сейчас», — сказал Чернов «СЭ».

31-летний нападающий пропустил два сбора «Спартака» в ОАЭ и не полетел на сборы в Турцию. Он готовился к возобновлению сезона в индивидуальном порядке.

В текущем сезоне Промес провел в составе «Спартака» 24 матча во всех турнирах, забив в них 17 мячей и сделав 7 голевых передач.

Квинси Промес
Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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