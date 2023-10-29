Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:42

Маслов — о поражении от «Факела»: «Мы не идеальны. Прибавлять можно во всем»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше. Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки «Факела» были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы. Всегда и во всем можно прибавлять. Мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать», — приводит слова Маслова «Известия».

«Спартак» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива».

Источник: Известия
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
5
Обсудить
Читайте также
Рейтинг, в котором Россия выше США и Китая. Мы пересчитали медальный зачет Олимпиад
Соловьев: «Текущий статус отношений РФС и УЕФА — в диалоге»
На 55-м году жизни умер звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри
ПВО уничтожила 36 украинских БПЛА над Черным морем и частью Крыма
В Иране обвинили Израиль в пересечении красных линий
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Полузащитник «Ахмата» Тимофеев назвал цель команды до паузы в РПЛ
Кудряшов уверен, что «Факел» не вылетит из РПЛ: «Не обращаем внимание на комментарии критиков»
Полузащитник «Факела» Альшин: «Наша победа над «Спартаком» закономерна»
Абаскаль гордится «Спартаком». Можно уточнить, чем именно? Мнение Егорова
Горовой назвал трех важнейших игроков «Зенита»
Круговой — о победе над «Ахматом»: «Хорошо, что у Сергеева получилось забить»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудряшов уверен, что «Факел» не вылетит из РПЛ: «Не обращаем внимание на комментарии критиков»

Полузащитник «Ахмата» Тимофеев назвал цель команды до паузы в РПЛ