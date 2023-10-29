Маслов — о поражении от «Факела»: «Мы не идеальны. Прибавлять можно во всем»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 13-го тура РПЛ.

«Тяжелая была игра. Трудно что-то еще говорить по горячим следам. Посмотрим потом и поймем, как действовать дальше. Думаю, о поле не надо постоянно говорить. Потому что мы все в равных условиях. Конечно, возможно, игроки «Факела» были чуть более адаптированы. Но играли они точно на таком же поле, как и мы. Всегда и во всем можно прибавлять. Мы не идеальны. И работаем над этим, над теми моментами, которые надо улучшать», — приводит слова Маслова «Известия».

«Спартак» с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые сыграют против «Локомотива».