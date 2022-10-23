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Сегодня, 19:19

Защитник «Спартака» Маслов: «Я не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым!»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Антон Иванов

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал разгромную победу над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

— «Химки» — самая слабая команда? Такого ощущения нет. Какая самая слабая команда? Такой нет. Бывает, что мы забиваем пять.

— Болельщики переживают, что Жиго ушел. Можешь ли ты стать вторым Жиго?

— Нет, я не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым! Жиго — отличный футболист, но зачем нас сравнивать? Я хочу ассоциироваться с самим собой. У Спартака сейчас все идет по маслу? Наверное, да. Сейчас хорошая победная серия у команды, — сказал Маслов.

Павел Маслов
Самюэль Жиго
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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