Защитник «Спартака» Маслов: «Я не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым!»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал разгромную победу над «Химками» (5:0) в 14-м туре РПЛ.

— «Химки» — самая слабая команда? Такого ощущения нет. Какая самая слабая команда? Такой нет. Бывает, что мы забиваем пять.

— Болельщики переживают, что Жиго ушел. Можешь ли ты стать вторым Жиго?

— Нет, я не хочу быть вторым Жиго. Я хочу быть первым Масловым! Жиго — отличный футболист, но зачем нас сравнивать? Я хочу ассоциироваться с самим собой. У Спартака сейчас все идет по маслу? Наверное, да. Сейчас хорошая победная серия у команды, — сказал Маслов.