Маслов: «Смешанные впечатления. Расстроены счетом, но довольны результатом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

— Какие впечатления от матча?

— Смешанные впечатления. Расстроены счетом, но довольны результатом.

— Что случилось с командой в первом тайме?

— Сложно сказать. Наверно, ничего не получалось. У наших и чужих ворот особо не было моментов. Странная игра, мы не могли поймать свой ритм.

— Были сонные?

— Сонные, вялые. Все были заряженные. Просто бывают дни, когда ничего не получается.

— А что было в перерыве. Поговорили на повышенных тонах?

— Да нет, вроде. Поговорили между собой. Кардинально ничего не меняли. Просто что-то по-тихонько начало меняться.

— С выходом Квинси игра стала смелее в атаке?

— Да, конечно. Квинси добавил качества. Игра стала немного другой.

«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.