Маслов: «Смешанные впечатления. Расстроены счетом, но довольны результатом»

Сегодня, 21:52
Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).
— Какие впечатления от матча?
— Смешанные впечатления. Расстроены счетом, но довольны результатом.
— Что случилось с командой в первом тайме?
— Сложно сказать. Наверно, ничего не получалось. У наших и чужих ворот особо не было моментов. Странная игра, мы не могли поймать свой ритм.
— Были сонные?
— Сонные, вялые. Все были заряженные. Просто бывают дни, когда ничего не получается.
— А что было в перерыве. Поговорили на повышенных тонах?
— Да нет, вроде. Поговорили между собой. Кардинально ничего не меняли. Просто что-то по-тихонько начало меняться.
— С выходом Квинси игра стала смелее в атаке?
— Да, конечно. Квинси добавил качества. Игра стала немного другой.
«Спартак» располагается на 3-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 48 очков за 24 тура. «Краснодар» располагается на 7-м месте с 38 очками.