Защитник «Спартака» Павел Маслов в комментарии для «СЭ» высказался о работе главного арбитра Павла Кукуяна в матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

«Не хочу комментировать работу судей. Они стараются делать свою работу как и мы все. Возможно, ошибаются, возможно, они делают не все правильно. Но это остается на их совести и я говорить об этом не хочу. Всегда можно сказать, что виноваты судьи или кто-либо еще. Но мы говорим только о себе и своей игре», — сказал Маслов «СЭ».

«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. «Спартак» с 49 очками опустился на 4-е место.