Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»

Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что Федун всегда рядом с командой

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Федун поблагодарил Спартак за победу, что можете ему сказать?

— Самое главное, что Федун всегда рядом с нами, с нашей командой. Он никогда не забывает про нас. Мы очень счастливы, когда он радуется!

— «Зенит» не так страшен без бразильцев?

— Никто никогда не говорил, что они страшные. Они игроки высокого класса. Мы не настраиваемся на них, как на врагов, спокойно к ним относимся.

— Крупная победа над «Зенитом» поможет отвлечься от ситуации в мире?

— Надеюсь, что да. Самое главное побеждать дальше.

— Тяжело сейчас думать только о футболе?

— Да, сейчас нужно сделать многое, чтобы абстрагироваться от этого. Перед игрой не нужно заходить в социальные сети, читать новости.

— Ты не получал повестки?

— Нет, не получал. Все хорошо.

— Чувствовалось, что у «Зенита» был недонастрой?

— Они хорошо играли в первом тайме, у них были моменты. Просто у нас получилось реализовать свои моменты, а у «Зенита» нет.

— Как отреагировал на пропуск матча сборной?

— Спокойно. Нужно продолжать работать и прогрессировать. Это решение тренера, ни с кем не разговаривал. Желание за сборную выступать, конечно же, есть. Это всегда честь для меня!

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.