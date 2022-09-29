Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

29 сентября, 23:51

Литвинов: «Федун всегда рядом с нами! Мы очень счастливы, когда он радуется!»

Защитник «Спартака» Литвинов заявил, что Федун всегда рядом с командой
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Кубка России.

— Федун поблагодарил Спартак за победу, что можете ему сказать?

— Самое главное, что Федун всегда рядом с нами, с нашей командой. Он никогда не забывает про нас. Мы очень счастливы, когда он радуется!

— «Зенит» не так страшен без бразильцев?

— Никто никогда не говорил, что они страшные. Они игроки высокого класса. Мы не настраиваемся на них, как на врагов, спокойно к ним относимся.

— Крупная победа над «Зенитом» поможет отвлечься от ситуации в мире?

— Надеюсь, что да. Самое главное побеждать дальше.

— Тяжело сейчас думать только о футболе?

— Да, сейчас нужно сделать многое, чтобы абстрагироваться от этого. Перед игрой не нужно заходить в социальные сети, читать новости.

— Ты не получал повестки?

— Нет, не получал. Все хорошо.

— Чувствовалось, что у «Зенита» был недонастрой?

— Они хорошо играли в первом тайме, у них были моменты. Просто у нас получилось реализовать свои моменты, а у «Зенита» нет.

— Как отреагировал на пропуск матча сборной?

— Спокойно. Нужно продолжать работать и прогрессировать. Это решение тренера, ни с кем не разговаривал. Желание за сборную выступать, конечно же, есть. Это всегда честь для меня!

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу московского клуба.

Красно-белые с 9 очками возглавляют группу B. Сине-бело-голубые располагаются на 3-й строчке с 3 баллами.

Руслан Литвинов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Зенит» — «Ростов», «НН» — «Спартак» и другие матчи
«Спартак» проиграет в Нижнем Новгороде, «Зенит» не победит в Санкт-Петербурге. Прогнозы на 11-й тур РПЛ
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Литвинов: «Абаскаль прав, присоединяюсь к его словам. Мы победили «Зенит» сегодня за счет веры»
Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей
Круговой: «Спартак» забил свои моменты, а мы нет. Никакой недооценки соперника не было"
Умяров — о знакомстве с Эшуортом: «Позитивные и хорошие впечатления»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
«Зенит» был эмоционально выхолощен». Семак и Абаскаль — о разгромной победе «Спартака»
Соболев после победы над «Зенитом» спросил у фанатов, какие есть дельфинарии в Астрахани
Каманцев ответил на вопрос о готовности «Краснодара» обратиться в органы по матчу с ЦСКА
Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»
Каманцев: «У Заремы Салиховой никогда не было официального статуса в «Спартаке»
Промес — о победе над «Зенитом»: «Очень рад этому результату»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Каманцев рассказал, возможно ли чтобы судьи выходили в микст зону после матчей

Каманцев: «После каждого тура публиковать рейтинг судей мы не видим смысла»