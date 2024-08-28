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Сегодня, 15:12

Защитник «Спартака» Рябчук избежал серьезной травмы после матча с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук избежал серьезных последствий после травмы, полученной в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0), сообщает Metaratings.ru.

Футболист вышел на игру в стартовом составе красно-белых и был заменен в перерыве встречи. Вместо него во втором тайме на поле появился Даниил Хлусевич. Главный тренер московской команды Деян Станкович отмечал, что у игрока во время мочеиспускания была кровь.

По информации источника, дополнительное обследование не выявило у Рябчука серьезных повреждений. В ближайшее время он может вернуться в общую группу «Спартака».

На данный момент «Спартак» с 11 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В 7-м туре чемпионата России 31 августа московская команда сыграет против «Рубина».

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
Олег Рябчук
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