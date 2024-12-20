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20 декабря, 23:41

Защитник «Спартака» Рябчук сфотографировался с Промесом на отдыхе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук опубликовал фотографию с бывшим одноклубником Квинси Промесом.

26-летний молдаванин поделился снимком в соцсетях и добавил эмодзи с сердечком на фото.

Промес репостнул фотографию. «Рад увидеть тебя, брат», — подписал публикацию нидерландец.

В составе красно-белых 32-летний Промес выступал с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год, став с командой чемпионом России и обладателем Кубка страны.

29 февраля Промеса задержали в Дубае. Нидерландская прокуратуры запрашивает экстрадицию бывшего футболиста «Спартака». Сейчас Промес выступает за местный клуб «Дубай Юнайтед».

Окружной суд Амстердама признал Промеса виновным по двум делам — о нападении с ножом и о контрабанде. По первому делу его приговорили к 1,5 года тюрьмы, по второму — к 6 годам. Позднее футболист был объявлен в международный розыск. Адвокаты Промеса обжаловали решение суда в апелляционной инстанции.

Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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