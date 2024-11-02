Бабич: «Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич прокомментировал инцидент с игроком ЦСКА Виллианом Рошей в 14-м туре РПЛ.

«Мне нечего сказать Роше. У меня к нему нет никакого негатива. Это футбол, это дерби. В дерби такие ситуации могут возникать. Мне хотелось только защитить Наиля, но началась драка. В дерби могло случиться все, что угодно.

Мы выиграли, это было важно. Главное, заработали три очка. Почему тебя ударили? Потому что это дерби. Иногда ты не можешь контролировать эмоции. Больше мне нечего сказать», — сказал Бабич.

Ранее Роша заявил, что Бабич схватил его за горло в матче.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.