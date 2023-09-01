Бабич заявил, что переход в «Спартак» не является для него шагом назад

Защитник «Спартака» Срджан Бабич сравнил свою новую команду с «Альмерией», за которую выступал с 2022 по 2023 года.

«Переход из клуба ла лиги в Россию шаг назад? Нет, я так не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» — самый большой клуб России. Это определенно не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере», — приводит слова Бабич Sport24.

27-летний Бабич играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Серб провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. В августе 2023 года он перешел в «Спартак», заключив контракт на три года.

Бабич сыграл за красно-белых 1 матч в FONBET Кубке России и забил один гол.