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Сегодня, 21:10

Бабич: «Спартак» — определенно не шаг назад для меня. Это самый большой клуб в России»

Бабич заявил, что переход в «Спартак» не является для него шагом назад
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич сравнил свою новую команду с «Альмерией», за которую выступал с 2022 по 2023 года.

«Переход из клуба ла лиги в Россию шаг назад? Нет, я так не думаю. Этот клуб гораздо лучше. К тому же «Спартак» — самый большой клуб России. Это определенно не шаг назад для меня. Это следующий шаг в моей карьере», — приводит слова Бабич Sport24.

27-летний Бабич играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Серб провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча. В августе 2023 года он перешел в «Спартак», заключив контракт на три года.

Бабич сыграл за красно-белых 1 матч в FONBET Кубке России и забил один гол.

 
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Александр Соболев и&nbsp;Срджан Бабич. И какой состав у Абаскаля основной? «Спартак» уничтожил «Динамо» в Кубке

 

Источник: https://sport24.ru/football/news-573942-babich-spartak-opredelenno-ne-shag-nazad-dlya-menya-eto-samyy-bolshoy-klub-v-rossii
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
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