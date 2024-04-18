Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:15

Тавареш об отставке Абаскаля: «Это было решение клуба — и точка. Не собираюсь его обсуждать»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш заявил, что не готов обсуждать отставку Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с июля 2022 года.

Испанец был уволен 14 апреля.

— После игры с «Сочи» Гильермо Абаскаль был уволен. Стало ли это для тебя неожиданностью?

— Это то, о чем мне неудобно говорить. Это было решение клуба — и точка. Я не собираюсь его обсуждать.

В среду, 17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые провели эту встречу под руководством Владимира Слишковича, который является исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2 по сумме двух встреч и вылетел во вторую стадию полуфинала Пути регионов Кубка России, в которой встретится с «Динамо».

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Томаш Тавареш
1
Обсудить
Читайте также
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
Журналист Такер Карлсон создал Telegram-канал
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Личка рассказал о целях «Динамо» на остаток сезона в РПЛ

Игнатов: «Джикия — капитан «Спартака», у него нет никаких проблем с клубом»