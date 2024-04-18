Тавареш об отставке Абаскаля: «Это было решение клуба — и точка. Не собираюсь его обсуждать»

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш заявил, что не готов обсуждать отставку Гильермо Абаскаля, который возглавлял команду с июля 2022 года.

Испанец был уволен 14 апреля.

— После игры с «Сочи» Гильермо Абаскаль был уволен. Стало ли это для тебя неожиданностью?

— Это то, о чем мне неудобно говорить. Это было решение клуба — и точка. Я не собираюсь его обсуждать.

В среду, 17 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Красно-белые провели эту встречу под руководством Владимира Слишковича, который является исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2 по сумме двух встреч и вылетел во вторую стадию полуфинала Пути регионов Кубка России, в которой встретится с «Динамо».